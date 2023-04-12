عاصفة ترابية تضرب الأقصر ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

ضربت عاصفة ترابية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء محافظة الأقصر، حيث تسببت في حجب الرؤية في العديد من المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة، فيما رفعت المحافظة من استعداداتها القصوى لمواجهة الطقس السيئ بمختلف المراكز والمدن.

رياح متوسطة وأمطار

وشهدت محافظة الأقصر هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة بالجو وتسببت في حجب الرؤية مع انتشار السحب المتقطعة، كما شهدت المحافظة تساقط خفيف للأمطار على فترات متقطعة.

من جانبها رفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، كما جرى تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فورى، وإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

التعامل الفوري مع تداعيات سوء الطقس

ووجه محافظ الأقصر شركة المياه مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة، كما وجه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة خاصة، إدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لاتخاذ كل التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس وأثرها.