تخصيص 34 مسجدا كبيرا لأداء صلاة التهجد في مدن جنوب سيناء «صور»

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن المساجد المخصصة لصلاة التهجد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في أول ليلة لإقامتها أمس.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أنه جرى تعقيم كل المساجد دون استثناء، سواء المخصصة للاعتكاف أو التي تقام فيها صلاة التهجد، موضحاً أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بضرورة النظافة والرعاية بالمساجد لأنها تشهد إقبالا كبيرا في شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر.

34 مسجدا لصلاة التهجد

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية خصصت 34 مسجدا على مستوى مدن المحافظة لأداء صلاة التهجد، والتي تبدأ في الساعة 12 ليلا، مشيراً إلى أن جميع المساجد المفتوحة هي تابعة للوزارة، ولا توجد زوايا أو مساجد غير تابعة لـ«الأوقاف».

وأضاف، أن المساجد الكبرى بالمدن هي التي جرى تخصيصها لإقامة صلاة التهجد، وشهدت مشاركة كبيرة من أبناء محافظة جنوب لإحياء قيام الليل.

الاعتكاف في المسجد

وأكد «غيط»، تخصيص 16 مسجدا للاعتكاف موزعة على المدن، وقال إن الاعتكاف يجرى تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث يقوم إمام المسجد بمتابعة المعتكفين لضمان توفير الرعاية للجميع وسبل الراحة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتابع، بأن الوعاظ التابعين للأوقاف يقومون خلال الشهر الكريم بتنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين في المدن والوديان والتجمعات البدوية، لتعريف المواطنين تعاليم الإسلام الوسطى الذي يدعو إلى السلام والمحبة.