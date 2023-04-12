إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الرابع على التوالي لسوء الطقس

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، إلغاء رحلات البالون الطائر بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تشهد المحافظة عواصف ترابية وانخفاض الرؤية حسبما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

عواصف ترابية وسقوط أمطار

وأوضح «الطيب»، أن سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر أربعة أيام متواصلة بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وبرج المراقبة بقدوم موجة من الطقس السيئ مثل العواصف الترابية وتساقط الأمطار، وانخفاض مستوى الرؤية والتي تهدد بشكل مباشر سلامة الطيران.

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر يعتمد بشكل كلي على حالة الطقس، والرياح ومعدل الرؤية لأنه نشاط قائم في الأساس على الطيران وفق اتجاه الرياح فلا توجد في البالون محركات تدفعه يمينا أو يسارا أو لأعلى أو أسفل.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.