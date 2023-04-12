صاحبة دور وداد بمسلسل جعفر العمدة: انتظروا مفاجآت ومصائب في الحلقات القادمة

كشفت الفنانة جوري بكر، صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض عبر قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساء يوميا في رمضان 2023، عن أنّ الحلقات القادمة من جعفر العمدة تحمل مصائب كتير ومفاجآت حلوة، مشيرة إلى أنّ فريق العمل كان يعمل بكل جهد وإخلاص؛ لإخراج المسلسل بصورة قوية، موضحة أنّ تصدر المسلسل للتريند منذ بداية شهر رمضان 2023، هو نجاح لكل فريق العمل.

جوري بكر: انتظروا مصائب كثير في الحلقات القادمة

وأكدت الفنانة جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة تحمل مصائب كثيرة، لافتة إلى أنّ شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة صعب للغاية، وأنّها عملت بكل جهد لأداء الدور بشكل احترافي ينال إعجاب الجمهور المشاهد، قائلة: «دور وداد في جعفر العمدة أرهقني نفسيًا وجسديًا».

جوري بكر: فرحانة من رد فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة

وعبرت الفنانة جوري بكر، عن فرحتها من رد فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة، قائلة: «المسلسل عامل حالة كبيرة أوي، ودي حاجة تبسط كل فريق العمل.. وإنها تتابع كل ردود فعل الجمهور على السوشيال ميديا.. الجمهور المصري ذواق»، مؤكدة أنّ مسلسل جعفر العمدة يتصدر التريند من أول عرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساء يوميا في رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين، أبرزهم، أحمد داش وأحمد فهيم وعصام السقا وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر، والإخراج محمد سامي.