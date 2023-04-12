المشهد الأخير في حياة الطفلين يوسف ومحمد بقرية غياضة ببني سويف 

دوي سرينة سيارات الإسعاف والشرطة كان ينبئ بحدوث أمر جلل في قرية غياضة ببني سويف، فتجمع عدد كبير من أبناء القرية أمام عقار يتكون من 3 طوابق بعد انتشار خبر مفجع بالعثور على جثتي الطفلين يوسف جودة أحمد 10 سنوات، ومحمد طه محمد 12 عامًا، أعلى سطح المنزل، صباح اليوم.

المشهد الأخير في حياة طفلي بني سويف

«يوسف ومحمد» كانا يلعبان أعلى سطح العقار قبل وقتٍ قصيرٍ من العثور على جثمانيهما، بحسب رواية أحد شهود العيان في محضر الشرطة، كان هذا المشهد الأخير في حياة طفلي بني سويف، فعلامات الحزن كانت تظهر على وجوه أهل قرية غياضة، والنساء بكت بحرارة وقت حمل جثماني الطفلين على حامل مخصص لذلك أحضره المسعفان من سيارة الإسعاف، وبحسب جهات التحقيقات فإنّ الطفلين كانا يرتديان ملابسهما بشكلٍ تام.

معاينة مكان حادث العثور على طفلي بني سويف

فريق النيابة العامة والبحث الجنائي بدأ في مهام جمع الأدلة من مسرح الحادث فهو بمثابة شاهد صامت يبوح بكثير من الأسرار للخبراء، وعاين الفريق الأمني المنزل الذي عثر داخله على جثماني طفلي بني سويف، وتمّ استجواب كل من بالمنزل، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني الطفلين لبيان أسباب وفاتهما.

حزن في قرية غياضة

قرية غياضة في مركز ببا اتشحت بالسواد حزنًا على فراق الطفلين يوسف جودة أحمد 10 سنوات، ومحمد طه محمد 12 عامًا، فالجميع كان يتساءل ما سبب وفاة الطفلين أو سبب قتلهما فهما في عمر البراءة، وما دوافع الانتقام منهما أو من أسرتيهما؟ تلك الأسئلة ستجيب عنها جهات التحقيق خلال الساعات القليلة المقبلة، وتزيح غموض وفاة الطفلين إذا مانت وفاة طبيعية أم أنها جريمة قتل عمد.

بلاغ العثور على جثماني طفلي بني سويف

كانت أجهزة الأمن في بني سويق تلقت بلاغًا بالعثور على جثماني يوسف جودة أحمد 10 سنوات، و محمد طه محمد 12 عامًا، أعلى سطح عقار في قرية غياضة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم معاينة مكان الحادث ونقل جثماني الطفلين إلى ثلاجة مستشفى ببا المركزي لحين انتهاء أعمال التشريح والتصريح بدفنهما.