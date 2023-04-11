مسلسل جميلة الحلقة 19.. والدة ريهام حجاج تجهز نفسها لارتكاب جريمة قتل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، قيام شهيرة والدة جميلة، وتلعب دورها سوسن بدر، بتصرف غريب يشير إلى استعدادها للإقدام على موقف يحمل قدرًا كبيرًا من الخطورة، إذ استعانت بسلاحها الناري وأخرجته من درج مكتبها، فضلًا عن منحها العاملين بالمنزل إجازة لمدة يوم واحد.

مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، أكد شريف زوج آية شقيقة جميلة، أنّ تصرفات والدتها أصبحت غريبة للغاية، وأنها تخفي أسرارًا خطيرة، وهو ما يسعى لكشفه في القريب العاجل.

أحداث مسلسل جميلة

وأيدته آية وتجسد دورها سامية عاطف، وتأكيدها أنّ والدتها شهيرة لديها ما تخفيه، وهو السبب الذي جعل والدها يحرمها من الميراث، وتعرف سبب حرمان والدها هي وشقيقها أكرم كذلك من الميراث.

أزمات عائلة جميلة

وتتصل شهيرة هاتفيًا بابنها أكرم ويجسد دوره نبيل عيسى، لتسأله عن عودته للمنزل أم سيظل غاضبًا منها بسبب عدم زواجه من صديقته مي، ويؤكد لها أنه لن يعود مجددًا، ويطمئن قلبها وتستدعي العاملين بالمنزل وتمنحهم إجازة، وتدخل غرفتها وتخرج مسدسها، في إشارة لمحاولة تخلصها من رجب الرجل الغريب الذي ظهر في حياتها، ويزعم أنه زوجها الأول.