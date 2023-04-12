النيابة تأمر بتشريح جثة رضيع للاشتباه في وفاته جنائيا بالقاهرة

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريح لـ جثة رضيع يدعي «محمد م ش» عامين لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والد وشقيق المجني عليه لسماع أقوالهما حول الواقعة.

بلاغ بوصول طفل مصاب لمستشفى الدمرداش

وتلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، إخطارًا من مستشفى الدمرداش بوصول رضيع يعاني من حاله إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، بسبب تناوله مادة سامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيع يدعى «محمد م ش» يبلغ من العمر عامين.

التحريات: الطفل تناول طعاما ساما

وكشفت التحريات بأن الرضيع ووالده وشقيقة الأكبر تناولوا طعاما كان يحتوي على مادة سامة، وتم إنقاذ حياة والده وشقيقة الأكبر بينما لفظ الرضيع أنفاسة الأخيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات وأصدرت قراراتها المتقدمة.

وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان إذا كان يوجد قصد جنائي في الواقعة من عدمه.