تشريح جثة طفلة لقيت مصرعها حرقا داخل منزلها في الأميرية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طفلة حرقًا داخل منزلها الكائن بدائرة قسم شرطة الأميرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

النيابة تطلب استدعاء أسرة المجني عليها

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منزل الطفلة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بمصرع طفلة محترقة

تلقى مأمور قسم شرطة الأميرية بلاغا بمصرع طفلة محترقة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعي «سلمي.ج»، في العقد الأول من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بنسبه حريق أسفرت عن وفاتها، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وبيان إذا كانت الواقعة يوجد بها قصد جنائي من عدمه، أم يوجد إهمال من قبل والدي الطفلة المتوفاة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.