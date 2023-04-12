«مياه أسيوط» تنفذ خطة للحد من الفاقد وتحديث بيانات العملاء

اجتمع المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بمسؤولي قطاع التخطيط، لبحث تنفيذ منهجية تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة «big zoon»، وتغيير كل العدادات المعطلة واستبدالها بأخرى، وتركيب العدادات مسبقة الدفع، والتي تستهدف تقليل مستوى الفاقد على مستوى الشركة، من خلال الإجراءات التصحيحية من تقليل الفاقد والمياه غير المحاسب عليها، وذلك بمناطق شرق وغرب مدينة أسيوط ومركزي الغنايم وساحل سليم، لتحسين كفاءة وجودة الخدمات، وتغطية التكاليف، وتقديم الدعم الفني.

تحديث بيانات العملاء

وأوضح «الشرقاوي»، أن خطة الحد من الفاقد تهدف إلى تحديث بيانات العملاء في الشركات، ومراجعة موقف العدادات والتركيز على القراءات الفعلية ، وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية ، بهدف تعزيز قدرات شركة المياه في تحسين إدارة المياه غير الخاضعة للمساءلة وقياس كمية المياه المفقودة المنتجة، عن طريق ضبط الشبكات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وإعداد خرائط للتحليل الهيدروليكي للاستفادة منها لأنظمة تقليل الفاقد.

الخط الساخن

وناشدت الشركة عملائها الكرام التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على 01280733990 و«WhatsApp» على الرقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة للإبلاغ عن أي تسرب في شبكات المياه أو أي انفجارات ينتج عنها إهدار كمية المياه المنتجة من أجل تقليل كمية المياه المفقودة.