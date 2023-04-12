أماكن استخراج شهادة قياس المهارة في محافظة السويس 2023.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة إتاحة عدد من الأماكن لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة السويس 2023، وحددت عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليها، والتي تحتاجها العمالة الفنية للتقديم لأي جهة عمل.

أماكن استخراج شهادة قياس المهارة فى محافظة السويس 2023

وقال حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، في تصريح لـ«الوطن»، إن أماكن استخراج شهادة قياس المهارة موجودة في مكاتب العمل بأحياء السويس الخمس وهي: الجناين والسويس والأربعين وعتاقة وفيصل.

المستندات المطلوبة للحصول شهادة قياس المهارة في محافظة السويس 2023

وبحسب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، فإن المستندات المطلوبة للحصول شهادة قياس المهارة في محافظة السويس 2023، كالتالي:

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة (الأصل للاطلاع)

إجراءات طالب استخراج شهادة قياس المهارة فى محافظة السويس 2023

وعن إجراءات الحصول على شهادة قياس المهارة في محافظة السويس 2023، فهي كالتالي:

1: عمل حوالة بريدية

2: تقديم الأوراق للموظف المختص

3: التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق