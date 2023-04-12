مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. نيللي كريم تطلب إخبار النجع بسرقة جمال سليمان

أحداث مشوقة ومثيرة، شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 20، والتي تم عرضها أمس على قناة cbc، والتي كشفت أنه لازال يوجد صراع بين نادرة وعبدالجبار، خاصة بعد هروبها من منزله.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 20

تطلب «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم من «دميانة» جومانا مراد إخبار الجميع في النجع بسرقة مخزن سلاح عبدالجبار الذي يؤدي دوره الفنان «جمال سليمان»، ويجلس «مسعود» أحمد عيد مع ابنته ليتحدث معها، وتدخل «سميرة» تعكر صفو حديثه مع ابنته ويعنفها مسعود ويذكر اسم دميانة أمامها حتى يكيدها.

أحداث مسلسل عملة نادرة

يتخلى باشا مصر عن عبدالجبار بسبب خسارته الانتخابات ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة ولكنه يطلب منه تكملة أمر الآثار، ويطلب عبدالجبار من أحد حراسه الذهاب لمكان قريب من مغارة «شداد» ومعه رجلين مختلفين عن باقي رجاله نظرا لوجود خائن بينهم.

فتح المقبرة الفرعونية بمسلسل عملة نادرة

يجلس حسن أبو عصايا مع شيخ يستطيع فتح المقبرة الفرعونية ولكنه يخبرهم أنها مقبرة ملك ولذلك الحارس قوي ويطلب منه الانتظار لمده أسبوع.