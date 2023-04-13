مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6.. مصطفى خاطر يواصل جريمته

تستكمل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل، الحديث عن الجريمة الجديدة التي أقدم عليها يوسف الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى خاطر، والدكتور سهام أبو الرجال الذي يلعب دوره الفنان محمد عبدالرحمن، بعد أن خطط الأول للجريمة، وطلب من الثاني التنفيذ.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة السادسة

ووفق الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل يستكمل الحديث عن شنطة الأموال التي حملها 4 أشخاص تم تصفيتهم جميعًا بالأعيرة النارية في حلقة أمس.

ولازال خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل الحديث عن الشخص المتبقي من الذين حملوا شنطة الأموال.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية.

ولاقت قصة مسلسل كشف مستعجل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وينكون من 15 حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل كشف مستعجل كل من مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.