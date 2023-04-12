تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي الحالة المرورية صباح اليوم بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، إذ يشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما عن الكورنيش المتجه من المؤسسة فيشهد سيولة مرورية، أما عند كوبري أكتوبر المتجه للعباسية فنجد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما من يتجه للعباسية يجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما توجد كثافات أخرى بالاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات المرورية

وبالنسبة للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا لمنصة ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة العدوية وصولا للدائري، وشارع صلاح سالم يشهد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين وحتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية نسبية بالوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات المرورية.

كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة

وفي محافظة الجيزة يشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين، كما تشهد كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة أما محور صفط اللبن فيوجد كثافات مرورية تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية بالوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية وحتى الطالبية.