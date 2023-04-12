أسعار الرحلات الداخلية بشرم الشيخ في عيد الفطر.. تبدأ بـ220 جنيها للفرد

إجازة عيد الفطر هذا العام طويلة وتختلف عن الأعوام الماضية، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكون مدتها 5 أيام تبدأ الخميس 20 أبريل حتي الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، لذا يسعى الشباب والأسر لاستغلال هذه الإجازة والتوجه إلى المنتجعات السياحية في جنوب سيناء.

وينتظر منتجعات شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا ورأس سدر موسم قوي للسياحة الداخلية، بسبب زيادة أيام الإجازة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة إقبالا كبيرا مع نهاية شهر رمضان وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي قال في تصريحات خاصة إنه جرى وضع خطة للعمل في عيد الفطر.

أسعار الرحلات الداخلية في عيد الفطر

محمد سليمان، أحد العاملين في مجال تنظيم الرحلات السياحية بشرم الشيخ، سواء الداخلية أو الخارجية، قال لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنه مع ارتفاع الأسعار لم يتم زيادة سعر الرحلات الداخلية لجذب أكبر عدد من السياح في شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر 2023.

وأوضح أن أسعار الرحلات الداخلية في شرم الشيخ في عيد الفطر كالتالي:

１- رحلة السفاري بالبيتش باجي للاستمتاع بسحر جبال شرم الشيخ الخلابة، والخيمة البدوية لشرب الشاي البدوي والأعشاب البدوية، وعمل برنامج صدى الصوت للفرد، بـ220 جنيها للفرد، والزوجي 280 جنيها.

２- الرحلة البحرية لجزيرة تيران، عبارة عن يوم كامل على يخت مجهز بكل وسائل الراحة، وتشمل الرحلة مشروبات وغداء سنور كلينج، وسعر الرحلة 350 جنيها للفرد.

３- سعر الرحلة البحرية إلى محمية رأس محمد والجزيرة البيضاء 350 جنيها للفرد، وتبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا، وتكون يوما كاملا على يخت مجهز بكل وسائل الراحة، وتشمل الرحلة مشروبات، ووجبة غداء سنوركلينج في محمية رأس محمد ووقفة على الجزيرة البيضاء، ولا تشمل الرحلة تشمل أدوات الغوص أو سنوركلينج.