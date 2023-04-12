موعد صرف معاشات شهر مايو 2013.. «التأمينات» تكشف التفاصيل

يبدأ 11 مليون مواطن في صرف معاشات شهر مايو 2023، من منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي ومنافذ البريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بالنسبة لزيادة المعاشات فبدأ صرفها بالفعل مع معاش شهر أبريل بزيادة تقدر بـ15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وبتكلفة تبلغ 55 مليار جنيه سنويا.

تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه

وتزامنا مع إعلان موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، أوضحت «التأمينات» أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، ويقصد بالمستحقين كلا من : «الأرملة، البنات، الأبناء، الوالدين، الإخوة وكذلك الأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش».

كيفية تقسيم المعاشات

وأشارت التامينات الاجتماعية إلى أنه يتم تقسيم المعاشات كالتالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- - أرملة وولد أو بنت أو أكثر ووالدان: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدان على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.