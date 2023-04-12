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«التضامن» تعلن دعم 556 ألفا من الأيتام بتكلفة 2.3 مليار جنيه

كتب:

أسماء زايد
09:32 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
أيتام .. أرشيفية

أيتام .. أرشيفية

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنّه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة تكافل وكرامة يتمّ دعم 556 ألف من الأيتام بإجمالي تكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه سواء كان الأطفال يعيشون في أسرة طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة أو في مؤسسات رعاية.

وأشارت إلى أنَّه يتمّ إطلاق حملة «ضَمّة مش فَصْلة»، لرفع الوعي حول التمييز الذي يواجهه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتأهيل الشباب والشابات.

830 ألف سيدة مطلقة ومعيلة حصلت على  خدمات دعم نقدي بـ5 مليارات جنيه

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أنَّ هناك 830 ألف سيدة مطلقة ومعيلة حصلت على  خدمات دعم نقدي وذلك  من وزارة التضامن ومن صندوق تأمين الأسرة بتكلفة سنوية قدرها 5 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 32% .

حماية الأطفال بلا مأوى وتقديم خدمات الرعاية لهم

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّ برنامج أطفال بلا مأوى يعمل على حماية الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمع تماشيًا مع سياسة الوزارة التي تعتمد على تجفيف المنابع والتدخل الفوري للحد من الظاهرة.

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«التضامن» تطلق حملة «ضَمّة مش فَصْلة» لمجابهة التمييز ضد أبناء دور الرعاية
بقلم أسماء زايد