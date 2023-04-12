خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا بوابة للدفاع عن الناتو والاتحاد الأوروبي

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنَّ أوكرانيا لديها خطط متعددة لمواجهة الموقف على الأرض لمواجهة روسيا، فهي لديها تعبئة دائمة تشمل تدريب الجنود الأوكران في كل الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وتدريب أمريكي وحلف الناتو، و«نحن لا نتكلم عن مئات بل الآلاف من الجنود الأوكران، وهم يرسلون باستمرار لتدريبهم، وعندما ينتهون من التدريب يعودون إلى سكنات الحرب والمواجهة؛ للدفاع عن بلدهم وحماية السيادة الأوكرانية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة القاهرة الإخبارية: «كنا نأمل أن يكون هناك حشد لدعم مسار التفاوض وإيقاف الحرب، والبحث عن أفق للخروج من هذه الحرب العدوانية التي استنزفت الجميع، فالحرب استنزفت جزءا من الاقتصاد الأوكراني وأثرت عليه، سواء بالتضخم أو ارتفاع الأسعار، ولكنها تضع خطط طوارئ سريعة وتحاول قدر المستطاع الخروج بأقل الأضرار لأن لديها عقيدتها».

وتابع: «عقيدة أوروبا أن أوكرانيا بوابة للدفاع عن الناتو والاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا حليف موثوق وتملك مساحة كبيرة شاسعة يمكن أن تكون عازلا بين امتداد القوات الروسية والمواجهة مع الناتو، وهو عازل حقيقي طبيعي بين روسيا والناتو لكن لم يكن هناك أدوات فاعلة لكثير من الدول سواء روسيا التي اعتدت أو الدول التي لها تأثير دولي في المعادلة على امتصاص واحتواء الأزمة منذ بدايتها».