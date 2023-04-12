وزيرة خارجية ألمانيا تزور الصين أبريل الجاري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنَّ أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، أعلنت أنها سوف تزور الصين، في شهر أبريل الجاري، وهي الزيارة الأولى لها لبكين، في ظل رفضها الدائم للتقارب الصيني الألماني.

وتعتبر زيارة وزيرة خارجية ألمانيا إلى الصين، والمخطط لها في التاسع عشر من أبريل الجاري، زيارة مرتقبة، بسبب تحفظها الدائم على سياسة الصين، وتحذير المستشار الألماني من التقارب الصيني، والتعلم من السيناريو الروسي.

وتأتي زيارة بيربوك، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي للصين، والتي بحث فيها ملف الحرب الروسية الأوكرانية، في محاولة منه لإقناع الصين بالتأثير على روسيا لوقف الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

ومن المقرر أن تلتقي في بكين بنظيرها الصيني تشين قانج، وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء لي تشيانج، ومن شأن الحرب الروسية الأوكرانية أن تأخذ حيزًا كبيرًا من المناقشات.