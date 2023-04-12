كيف تستعلم عن الكود البريدي وتتبع شحنتك من بوابة مصر الرقمية؟

أتاحت بوابة مصر الرقمية، خدمة جديدة تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أماكن المكاتب البريدية، فضلا عن الاستعلام عن الكود البريدي وتتبع الشحنة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتعلق بهيئة البريد المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدّمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية وخطوات الاستعلام عن أماكن المكاتب البريدية والاستعلام عن الكود البريدى وتتبع الشحنة، على هذا النحو:

الاستعلام عن أماكن المكاتب البريدية

يمكن الاستعلام عن أماكن المكاتب البريدية والاستفسار عن الكود البريدي وتتبع الشحنة من خلال الدخول إلى موقع مصر الرقمية واختيار تبويب الخدمات، ومنه يتم اختبار خدمة البريد المصري.

ومن داخل تبويب وخدمة البريد المصري، يمكن اختيار واحدة من الخدمات المتاحة وعددها 4 «تتبع شحنتك، واحسب شحنتك، والرقم البريدي، وأين تجدنا؟».

في الخطوة الأخيرة والثالثة لابد من إدخال عدد من البيانات للحصول على الخدمة واستكمال باقي الإجراءات كإدخال رقم الموبايل وكلمة المرور.

خدمات أخرى تتيحها مصر الرقمية

كما تتيح مصر الرقمية عدة خدمات اخرى تسهل على المواطنين اجراء بعض التحركات بشكل إلكتروني دون الحاجة للمصالح الحكومية، كما يلي.

- التموين.

- التوثيق.

- الحالة الشخصية.

- مركباتي.

- الكهرباء.

- الشهر العقاري.

- الإسكان الاجتماعي.

- رخصي.

- السجل التجاري.

- المحاكم.

- الضرائب العقارية.

- الأحوال المدنية.

- خدمات القضايا.

- التأمين الاجتماعي.

- دار الإفتاء.

- التأمين الصحي الشامل.

- الزراعة.

- البريد المصري.