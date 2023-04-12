«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في عيد الفطر المبارك: ارتفاع تدريجي بالحرارة

أكّدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن كميات الأمطار تقل وتنحصر مع دخول فترات المساء وتنحصر فقط على بعض المناطق من شرق البلاد، لأن المنخفض الجوي الذي يؤثر علينا يبدأ يتحرك باتجاه الشام، وتبدأ الأمطار كمياتها تقل خلال فترات المساء ولكن نشاط الرياح مستمر ويشعرنا بالبرودة والأجواء الشتوية خلال فترات المساء، وتقل فرص الأمطار ولكن الإحساس بالبرودة مستمرا.

درجات الحرارة ستبدأ ترتفع بشكل تدريجي بدءا من الجمعة

وتحدثت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» عن حالة الطقس بعيد الفطر المبارك، فدرجات الحرارة تبدأ ترتفع بشكل تدريجي بدءا من يوم الجمعة وتتجه نحو الارتفاع وتصل لـ24، و25 درجة مئوية وتصل للأسبوع المقبل لـ27 درجة مئوية و28 درجة مئوية، موجهة النصح للمواطنين بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار، ولكن فترات الليل نشعر بالبرودة ونحتاج لاصطحاب ملابس ثقيلة.

لا داع للملابس الصيفية.. فترات الليل باردة

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «مفيش ملابس صيفية لأن فترات الليل سنشعر بالبرودة ونحتاج لاصطحاب جاكيت معنا وعلى الأقل الملابس يجب أن تكون خريفية، ملابس بكم أو قطعتين ملابس وليست ملابس صيفية لأن اختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار والليل مستمرة حتى شهر 4 ومستمرة حتى عيد الفطر المبارك، ولذلك يجب الحذر من الملابس خصوصا وأن تغيير نوعية الملابس من الممكن أن يصيبنا بفترات البرد ولذلك ننصح بارتداء الملابس الخريفية على الأقل».