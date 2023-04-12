سقوط حبات بَرَد وأمطار غزيرة ورياح.. اعرف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد تقلباتٍ جوية، فقد أعلنت الهيئة استمرار الأجواء الماطرة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة متوسطة تغزر أحيانا

وأشارت الأرصاد إلى أنّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مصحوبة بتساقط لحبات البرد، كما تقل حدتة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

تقدم السحب الممطرة على السواحل الشمالية

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتقدم السحب الممطرة؛ لتشمل كل السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأنّ نشاط الرياح الشمالية الغربية يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.