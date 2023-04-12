«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية رغم سطوع الشمس: الأمطار ستتجدد

عادت الشمس للسطوع مجددًا بعد أمطار الإسكندرية الغزيرة الرعدية والمصاحبة لوميض البرق وحبات برد الثلج، إذ عاشت عروس البحر الأبيض المتوسط ليلة شتوية قارصة خلال فصل الربيع الجاري، ومع ذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عدم الانخداع بذلك التحسن، وسرعان ما تعود الأمطار مجددًا.

تحذيرات الأرصاد مع طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين من عدم الانخداع باعتدال الطقس فترة الظهيرة على مدينة الإسكندرية، وظهور الشمس مجدداً، حيث أنه من المتوقع عودة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

برودة مع طقس الإسكندرية اليوم

وطالبت الأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، حيث انخفاض درجات الحرارة اليوم، حيث تسجل العظمى 20 والصغرى 12 مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية

وأشارت إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا ومصحوبة بتساقط لحبات البرد.

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية ليلة ممطرة، إذ سقطت بغزارة على جميع الأحياء السكنية، وصاحبتها تساقط حبات الثلوج، في ظل انخفاض درجات الحرارى لأقصى معدلاتها، مع برودة شديدة في الجو.