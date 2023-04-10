حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنشأة ناصر

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة منشأة ناصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإجراء سرعة التحريات.

ضبط سيارتان

وحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في منشأة ناصر، من ضبط سيارتين يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية بمحافظة البحر الأحمر، شريكه تاجر ملابس، ومقاول.

ضبط عملات محلية وأجنبية

وعثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، بلغت قيمتها 14 مليونا و401 ألف جنيه، 93,100 ألف يورو.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي، وجمع الأول والثاني العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما، ووزعها المتهم الثالث في القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.