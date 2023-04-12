ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا الخميس 13-4-2023.. واستمرار سقوط الأمطار

مع بداية الساعات الأولى من صباح الغد، يبدا التحسن التدريجي في درجات الحرارة وحالة الطقس، بعد 72 ساعة من الاضطرابات الجوية التي شهدتها محافظات الجمهورية، بدءا من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد، حيث نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة غدا الخميس 13-4-2023 ، بقييم تتراوح بين 2-3 درجات.

أماكن سقوط الأمطارغدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انحسار فرص سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية للبلاد، في حين تنتهي موجة الأمطار على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة، مع وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا، حيث يُتوقع أن تكون الحرارة على القاهرة الكبرى 23 درجة، وتسجل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري 22 درجة.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا 13-4-2023 على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 13

- دمنهور 22 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12