درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية.. العظمى على القاهرة 25

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء 11-4-2023، بقيم تتراوح بين 6 لـ8 درجات خلال ساعات النهار، فى حين تصل إلى 12 درجة على بعض المناطق خلال ساعات الليل المتاخرة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة غدا الثلاثاء ستكون حول معدلاتها الطبيعة في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية نهارا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وكشفت «الأرصاد» عن أماكن سقوط الأمطار غدا على سيناء وخليج العقبة والسويس ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، حيث تتراوح كميات الأمطار بين متفاوتة الشدة ومتوسطة وغزيرة أحيانا، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من وسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 11-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 25 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 25 - 14

بنها 25 - 15

دمنهور 25 - 13

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 32 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 32 - 14