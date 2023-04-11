انخفاض درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 12-4-2023 على جميع الأنحاء

انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا الأربعاء 11-4-2023، على جميع أنحاء الجمهورية، نظرًا لتأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا عل سطح البحر المتوسط، التي عملت على انخفاض الحرارة، مع استمرار تأثير المنخفض الجوي الذي يعمل على تكاثر السحب الممطرة على جميع أنحاء البلاد بدءًا من السواحل الشمالية وحتى مصر الوسطي وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، حيث تتفاوت شدة الأمطار من مكان لى آخر، وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس غدًا سيكون غائمًا جزئيًا مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، وانخفاض درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، واستمرار توقعات سقوط الأمطار على سيناء حيث تصبح رعدية أحيانًا ومتفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول، وفي تصل الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون بين متوسطة وغزيرة على مدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا 12-4-2023 على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 22- 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12