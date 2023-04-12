حالة الطقس اليوم 12-4-2023.. انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، نظرًا لتأثير الكتل الهوائية الآتية من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي الذي يعمل على تكاثر السحب الممطرة على جميع أنحاء البلاد، بدءًا من السواحل الشمالية وحتى مصر الوسطى وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، إذ تتفاوت شدة الأمطار من مكان إلى آخر.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم، غائمًا جزئيًا مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، واستمرار سقوط الأمطار على سيناء حيث تصبح رعدية أحيانًا ومتفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول، وتكون خفيفة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وبين متوسطة وغزيرة على مدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 21- 13

- العاصمة الإدارية 22 - 13

- أكتوبر 21 - 13

- بنها 22 - 13

الطقس في دمنهور

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

الطقس في دمياط

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

الطقس في سانت كاترين

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 12

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 23 - 11

- أسيوط 23 - 12

الطقس في سوهاج

- سوهاج 24 - 13

- قنا 24 - 14

- الأقصر 26 - 15

الطقس في أسوان

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 25 - 14

- أبو سمبل 26 - 15