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نادية عمارة عبر قناة الناس: على الإنسان حمد الله تعالى عند المنع والعطاء 

كتب:

هاجر عمر
10:03 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية

الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنَّ أقدار الله كلها على العباد محمودة، فالإنسان عندما يسدى إليه معروفًا من إنسان آخر، يشكره ويحمد خصاله الطيبة،  كالكرم والإحسان وكونه إنسان ودود، فحمد هذه الخصال الطيبة جعلته شخص محمود، وشكره على معروفه لأنَّه أوصل هذا الإحسان من خلال فعله، وعلى العكس فأن الإنسان الذي لم يقدم المعروف لا يتم شكره، وهو أمر موجود بدنيا الناس، لكن الله عز وجل يحمده الإنسان على كل حال.

أضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أنَّ الله عز وجل محمود على ما خلق، وشرع وأعطى ووهب ونزع ومنع، فيحمده الإنسان بالمنع والعطاء، فكل أفعال الله عز وجل هي نعم ومنن في حق العبد، لذا فإنه هو الذي له الحمد كله، مشيرة إلى أنَّ قبول العبد عطايا الله سبحانه وتعالى سواء كان بما يحلو له أو بما يكره بالرضا والإحسان تم قبوله بالعفو وبمزيد من العطاء والمغفرة والفتوح والتوفيق.

النصوص الشرعية تحث الناس على حمد الله تعالى على كل حال 

 وكشفت الداعية الإسلامية أنَّه لكي يحمد الناس الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص الشرعية، لحمد الله تعالى على كل حال، لما يتضمنه ذلك من الرضا بقضائه، فالمؤمن لا يكون مؤمن كامل الإيمان إلا عندما يرضى بما قضى الله تعالى وقدر عليه.

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