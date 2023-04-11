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نادية عمارة توضح عبر قناة الناس دعاء كفارة المجلس (فيديو)

كتب:

هاجر عمر
10:16 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
دعاء كفارة المجلس

دعاء كفارة المجلس

كشفت الدكتورة نادية عمارة، في برنامجها «قلوب عامرة» عبر قناة «الناس»، عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يوضح فيه دعاء كفارة المجلس.

دعاء كفارة المجلس

وقالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنّه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَن جلسَ في مجلِسٍ فَكَثرَ فيهِ لغطُهُ، فقالَ قبلَ أن يقومَ من مجلسِهِ ذلِكَ: سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ ما كانَ في مجلِسِهِ ذلِكَ).

 

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