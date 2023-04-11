نادية عمارة عبر قناة الناس: كل صفات الله يستحق عليها أكمل الحمد والثناء

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنَّ الجماد والذي فيه حياة، أو الذي ينطق له لسان مثل الإنسان أو الذي لا ينطق مثل الطير والنبات والبحار والأشياء الجامدة تسبح بحمد الله، إلا أن تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغة الإنسان يحيط بها علام الغيوب، الذي ألهمها تسبيحه، فهو الله الحميد المحمود، لأنه سبحانه وتعالى يحمد على ماله، من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا.

كل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد وأكمل الثناء

أضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أن المؤمن الذي يستشعر بأن الله سبحانه وتعالى له كمال الحمد، جل جلاله على كل شيء متصل بالله، يحمده على أنه رحمن رحيم كريم وغفور وودود وحكيم رؤوف، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد وأكمل الثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة.

نادية عمارة عبر قناة «الناس» الحمد لله يكون لذاته ولصفاته ولأفعاله

وتابعت الداعية الإسلامية، أنَّ الله جل وعلى له الحمد لذاته ولصفاته ولأفعاله، فله الحمد المطلق، ومن أوله إلى آخره مستحق لله تعالى، مشيرة إلى قوله تعالى بكتابه الكريم، «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، مبينة أنَّ الألف واللام بكلمة الحمد لله، تدل على الاستغراق في اللغة العربية، أي أن الله سبحانه وتعالى له كل الحمد وجميع المحامد بأسرها.