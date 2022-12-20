نقابة أطباء الأسنان تطلق تطبيقا إلكترونيا لتقديم خدمات.. منها حجز البنج

أطلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تطبيقا إلكترونيا هدفه تسهيل حصول أعضاء النقابة على الخدمات، وأوضحت النقابة في بيان لها أن أول خدمة من التطبيق ستكون إمكانية طلب عبوات بنج الأسنان نظرا للأزمة الموجودة حاليا.

أطباء الأسنان

وذكرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه للاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يكون الطبيب مسدد اشتراك النقابة، وأن يكون لديه كارنيه عضوية (ساري)، ومليء التفاصيل الخاصة بالطبيب من واقع بطاقة عضوية النقابة (الكارنيه).Registration number رقم القيدRegistration Date تاريخ القيد Liscence number رقم ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضحت النقابة العامة لأطباء الأسنان: «يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول الذي تستخدمونه للتسجيل في التطبيق هو نفس الرقم المسجل في النقابة، مع عدم وضع مسافات بعد الايميل ورقم التليفون ورقم القيد ورقم الترخيص».

نقابة أطباء الأسنان

وأشارت النقابة إلى أنه تم تخصيص رقم تليفون 01557648005 للاستفسار في حال وجود أي مشاكل في التسجيل على التطبيق، الاتصال به للمساعدة من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء.

وذكرت أن رقم الاستفسارات لا يقدم المساعدة بخصوص عمل أي تغييرات في بياناتكم المسجلة بالنقابة، و لتحديث البيانات المسجلة بالنقابة يجب مراجعة النقابة الفرعية التابع لها الطبيب.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن كيفية الحصول على البنج من خلال التطبيق.