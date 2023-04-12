جهود مكثفة لرفع تجمعات الأمطار من مدن وشوارع كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليًا بذل جهود مكثفة لرفع تجمعات مياه الأمطار وأعمال النظافة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مدن وشوارع محافظة كفر الشيخ، إذ رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية ومعدات الوحدات المحلية.

رفع مياه الأمطار من محيط المدارس

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من رؤساء المدن والأحياء، بضرورة رفع تراكمات الأمطار، ووجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، برفع بقايا مياه الأمطار بالشوارع وحول محيط المدارس والمصالح الحكومية وتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة وقرى المركز، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواصلة الجهود لرفع مياه الأمطار من الشوارع

وأكد «ساطور»، مواصلة جهود جهاز النظافة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاق قريته، بالتعامل مع تراكمات الأمطار وتسليك البالوعات الخاصة لسحب مياه الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح تيسيراً على المواطنين، لمواجهة حالة الطقس غير المستقر طبقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وذلك في إطار تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه. وتابع رئيس المدينة، جهود النظافة اليومية بالمدينة والمركز، وسط طقس غير مستقر وسقوط للأمطار، يواصل العاملون بمدينة بيلا أداء واجبهم وعملهم في قطاع النظافة العامة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين وتفريغ صناديق القمامة إلى جانب رفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وما زال العمل مستمرًا على مدار اليوم، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.