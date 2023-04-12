رئيس «النواب» يهنئ السيسي والمصريين بالأعياد: ندعو الله أن يديم المحبة على مصر

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، هنأ خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالأعياد، متمنيّا أن يديم الله على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والأخوة والسلام.

وقال جبالي في كلمته: «تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة، حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين مسلمين ومسيحيين، فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية في أروع صورها.