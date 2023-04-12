مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.. حزلقوم يبدأ تدريب فريق المزاريطة 

يترقب جمهور الفنان أحمد مكي، عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 7، لاستكمال أحداث العمل، ومشاهدة تدريبات حزلقوم لفريق المزاريطة لكرة القدم، استعدادًا للمباراة المقبلة في أحداث الحلقة 21، إذ تضمنت الحلقة 20 أحداثا مثيرة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20

وتضمنت أحداث الحلقة 20 مسلسل الكبير أوي 7، بدء حزلقوم الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، تكوين فريق كرة القدم في المزاريطة، واستعد للتدريبات الخاصة بالمباراة التي ستنطلق بعد شهر، ويشارك الكبير أوي مع فريق المزاريطة كـ لاعب كرة قدم لينقذ أهالي قريته من رهان حزلقوم، بعد أن وقع له أهالي قريته شيكات بمعظم ممتلكاتهم.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، من بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم علاء مرسي وأحمد السقا، ونور اللبنانية، والراقصة البرازيلية لورديانا، ويُعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والإعادة الثانية 2:00 مساء.