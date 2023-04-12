محمد عبد المنصف يحتفل بمشاركته في مسلسل الكبير أوي 7

تفاعل محمد عبدالمنصف مدرب حارس مرمى نادي الزمالك، مع الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، التي شارك فيها كلاعب كرة قدم، ضمن الفريق الذي واجه فريق المزاريطة الذي يرعاه حزلقوم.

وشارك عبدالمنصف عدد من مشاهد المسلسل مستخدما هاشتاج «الكبير أوي 7»، وذلك عبر صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نجوم كرة القدم يشاركوا في الجزء السابع من الكبير أوي

كان عدد من نجوم كرة القدم، حلوا ضيوفا في الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض يوميا على قناة أون، عقب أذان المغرب مباشرة.

وضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 20، عددا من ضيوف شرف كرة القدم، وهم: محمد بركات وجدو ومحمد زيدان وعبد المنصف وسيد معوض، والذين استعان بهم حزلقوم لمواجهة فريق المزاريطة، الذي كونه من أهل المزاريطة ضد منافسه فادي سماحة.

وأقنع حزلقوم لعيبة كرة القدم، أن يأتوا إلى المزاريطة لتصوير إعلان ويتخلله مباراة ودية مع فريق المزاريطة.