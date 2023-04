ينتظر متابعو مسلسل الكبير أوي الجزء السابع موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قنوات on ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يأتي الساعة 1:45 صباحًا، والساعة 3:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6:20 مساءً، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يكشف عن أحداث المسلسل التي تصاعدت بشكل كبير بعد ظهور حزلقوم الذي يمثل دوره الفنان أحمد مكي، ويدخل في رهان مع أحد منافسيه على قرية المزاريطة.

أحداث الكبير أوي 7

ويظهر خلال موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 حزلقوم وهو ينشئ فريق كرة قدم حتى يدخل به مباراة مع منافسه فاروق سماحة، ويحصل حزلقوم على المصنع في حال ربح المباراة، بينما يحصل فاروق سماحة على قرية المزاريطة في حال فوزه.