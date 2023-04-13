أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في جنوب سيناء 2023.. اعرف الشروط

قال أشرف علم الدين، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المحافظة تضم 7 مكاتب تابعة للقوى العاملة، وتقدم الخدمات للجمهور سواء استخراج كعب عمل أو شهادة مهارة أو شهادة رعاية الأفراد غير مؤمن عليهم «العمالة غير المنتظمة»، وأيضًا استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في جنوب سيناء 2023.

وأوضح علم الدين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في جنوب سيناء 2023، موجودة في مكاتب القوى العاملة الموزعة على مدن جنوب سيناء، ضمنها خليجي السويس والعقبة.

أماكن استخراج شهادة قياس المهارة في جنوب سيناء

وقال وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، إنّ أماكن استخراج شهادة قياس المهارة في جنوب سيناء 2023، موجودة في 7 مكاتب تابعة للمديرية، وهي:

1- مكتب القوى العاملة بطور سيناء.

2- مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ.

3- مكتب عمل رأس سدر.

4- مكتب عمل أبو رديس.

5- مكتب عمل أبو زنيمة.

6- مكتب عمل مدينة دهب.

7- مكتب عمل مدينة نويبع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في جنوب سيناء 2023

１- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي.

２- المؤهل الدراسي أو الشهادات والدورات التدريبية المعتمدة.

３- تقديم إيصال مرافق يفيد إقامة طالب الخدمة بنفس العنوان الموجود به مكتب القوى العاملة.

４- حوالة بريدية بقيمة الرسوم المستحقة.

５- تقديم طلب الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة ممضي من صاحب الشأن، مرفق به إيصال دفع بقيمة 40 جنيهًا، ويُعفى من الرسوم أبناء الشهداء وذوي الهمم.

الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة قياس المهارة في جنوب سيناء 2023

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، إن الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة قياس المهارة كالتالي:

１- أن يكون مقدم الطلب أنهى الخدمة العسكرية أو معفي منها سواء إعفاء مؤقت أو دائم.

２- أن يكون حاصل على شهادة من أحد المدارس المصرية سواء تعليم عالي أو متوسط أو تعليم أساسي.

３- أن يخضع للجنة الاختبارات لتحديد مستوى المهارة.

وتابع أن الشهادة تستخرج في فترة تتراوح بين 3 و7 أيام.