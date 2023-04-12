«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية، الفصل الدراسي الثاني الدور الأول «نهاية العام» للعام الدراسي 2022-2023 خارج المجموع.

امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية الفصل الدراسي الثاني 2023، تبدأ يوم 29 أبريل تستمر حتي يوم 3 مايو 2023.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم السبت: 29 أبريل 2023: التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية الوطنية (أنا المصري) من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة.

- يوم الأحد: 30 أبريل 2023: المستوى الرفيع الورقة الأولى من الساعة التاسعة لمدة ساعة ونصف الساعة، والمستوى الرفيع الورقة الثانية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الثلاثاء: 2 مايو 2023 : مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة، ومادة التربية المهنية من الساعة العاشرة ونصف لمدة ساعة، ومادة التربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية من الساعة الثانية عشر والساعة 1 ظهرا.

- يوم الأربعاء: 3 مايو 2023: مادة التربية العسكرية.