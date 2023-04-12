شعبة الحلويات: إقبال كبير على شراء كعك العيد.. والملبن بـ70 جنيها

يفصلنا عن عيد الفطر المبارك، نحو 8 أيام، ما يجعل الكثير من الأشخاص يستعدون لشراء كعك العيد من المحال لتناوله مع الأسرة في صباح أول يوم بعيد الفطر، لذا في السطور التالية نرصد الأسعار والتفاصيل.

ذكر محمد عبدالصمد عضو شعبة الحلويات في الغرفة التجارية، أن أسعار الكحك تختلف حسب الحشو، أي أن سعر علبة 24 قطعة سادة يكون نحو 90 جنيهًا، وعلبة 20 قطعة حشو ملبن 70 جنيهًا تقريبا.

أسعار الكعك

وبالنسبة لسعر علبة 20 قطعة لكعك العجوة يكون نحو 75 جنيهًا، وحشو البندق 20 قطعة 85 جنيهًا تقريبا، وعين جمل نفس عدد القطع بـ 90 جنيهًا، والفستق 110 جنيهات.

وتابع عضو شعبة الحلويات، بأن سعر علبة كعك ميكس مكسرات تحتوي على 20 قطعة بـ 85 جنيهًا، وكعك العجمية عسل بـ 85 جنيهًا.

زيادة المبيعات على الكعك

وأوضح «عبد الصمد»، أن الأسواق تشهد مع قرب حلول عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا على شراء الكعك وزيادة في المبيعات عن باقي السنة، وتختلف الأسعار من مكان لآخر حسب المصنع أو الشركة أو المحل، والجودة والتغليف وغيره.