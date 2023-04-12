إصابة 14 شخصا في تصادم ميكروباصين على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، تصادم ميكروباصين، قبل قليل، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

انتقلت قوة أمنية من مركز الباجور بمديرية أمن المنوفية، إلى موقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

مدير الأمن يتلقي إخطارا بحادث الطريق الإقليمي بالباجور

تلقى اللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة 14 شخصا بإصابات متنوعة، إثر حادث مروع على الطريق الإقليمي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.