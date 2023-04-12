أسعار الفراخ البيضاء اليوم مستقرة في بورصة الدواجن.. الكيلو بـ73 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم 12-4-2023 في الأسواق والمحلات عند مستوياتها أمس، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم 73 جنيهًا في المتوسط، وبلغ سعر الدواجن الساسو 105 جنيهات، وقد يختلف السعر تبعاً للمحافظة وتكلفة النقل ورسوم الخدمة بشكل طفيف، مع حساب هامش ربح التجار والذي يختلف من تاجر لآخر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 70 جنيهًا في المتوسط، مستقراً على مستويات يوم أمس الثلاثاء، في حين سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو في المزرعة 87 جنيهًا في المتوسط، وقد يختلف السعر من محافظة لأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و13 جنيهًا من الشركات، فجاء السعر في شركة القاهرة للدواجن عند 8.25 جنيه، وشركة بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيهًا، والفيروز 9 جنيهات، والوطنية 8.5 جنيه، في حين جاء السعر في شركة العناني عند 13 جنيهًا، وفي شركة المصرية الهولندية بـ7 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء على مستوياتها أمس الثلاثاء، وسجل سعر الكرتونة من البيض الأبيض 102.75 جنيه، وسجل سعر البيض الأحمر 102 جنيه، في حين جاء سعر البيض البلدي بـ105 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المكسوفي اليوم عمر يوم واحد 32 جنيهًا، وسعر البط الفرنساوي 10.5 جنيه، وسعر الروزي بـ7.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء استقراراً سعرياً، وجاء سعر العلف البادي في شركة القاهرة للدواجن عند 21690 جنيهًا، و21575 جنيهًا للعلف النامي، و21440 جنيهًا للعلف الناهي، في حين جاء السعر في شركة الحمد للأعلاف والدواجن 22500 جنيهًا للعلف البادي، و22450 جنيهًا للعلف النامي، و22350 جنيهًا للعلف الناهي.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

في بورصة الأعلاف، سجل سعر الذرة الصفراء اليوم الأرجنتيني 19200 جنيه للطن، وسعر الذرة الصفراء البرازيلي 19200 جنيه، والذرة الأوكراني 18200 جنيه، وسجل سعر الطن الصويا 46% جاء بـ41 ألف جنيه، و40 ألف لسعر الصويا 44%.