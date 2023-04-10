يسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه في البنوك، استقرارا ملحوظا حيث يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، بينما يبلغ سعر الدولار الأقل بيعاً اليوم 30.83 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبالنسبة للبنوك الأقل سعراً للشراء والبيع اليوم البنك الأهلي المصري حيث يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء اما البيع 30.85 جنيه تلك أسعار البيع والشراء المعلنة اليوم أيضاً داخل بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما يبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه في البنوك 30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه وذلك في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما أعلن بنك مصر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حيث يسجل الشراء 30.75 جنيه والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي أعلي سعر للشراء ، حيث يبلغ سعره 30.90 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وقد أعلن ميد بنك عن سعر الدولار اليوم، حيث يسجل الشراء 30.88 للشراء وبالنسبة لسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار اليوم حيث يسجل 30.85 للشراء والبيع 30.95 جنيه، وذلك السعر المعلن عنه داخل البنك التجاري الدولي أيضا.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما يسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 30.85 جنيه بالنسبة للشراء اما البيع يبلغ سعره 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

هناك العديد من البنوك المصرية شهدت اليوم أكثر شراءً للدولار وهي المصرف المتحد، وفيصل الإسلامي، والأهلي المتحد، وقناة السويس، ودبي الإمارات الوطني وبنك الكويت الوطني حيث يسجل سعر الشراء بداخلهم 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.