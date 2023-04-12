جدول امتحانات الصف الثاني والثالث الإعدادي الترم الثاني بالسويس

أعلنت مديرة التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي العام، على أن تنطلق الامتحانات يوم الخميس 18 من مايو المقبل، وكذلك الصف الثاني الإعدادي التي تبدأ 13 مايو.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي العام

وقد حددت مديرية التربية والتعليم بالسويس انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم الخميس 18 مايو على النحو التالي:.

الخميس 18 مايو :اللغة العربية والإملاء(عشرون دقيقة) والخط فترة إلى مدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية التربية والدينية مدتها ساعة ونصف أيضاً.

السبت 20 مايو: الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين

الأحد 21 مايو: اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتين

الإثنين 22 مايو: مادة الجبر فترة أولى مدتها ساعتين، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء 23 مايو: مادة الهندسة ولجنتها ساعتين ثم التربية الفنية لمدة ساعتين

الأربعاء 24 مايو : مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين

وقد نوهت مديرية التربية والتعليم أمتحانات مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة سوف تجري يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري للغة الأجنبية الأولى والخميس 27 ديسمبر للغة الأجنبية الثانية.

جدول الصف الثاني الإعدادي

الخميس الموافق 11 مايو: مادة اللغة العربية، ساعة ونصف الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، زمن الامتحان ساعة.

السبت الموافق 13 مايو: لغة أجنبية، زمن الامتحان ساعتان، وجبر، زمن الامتحان ساعتان

الأحد الموافق 14 مايو: دراسات زمن اللجنة ساعتان

الإثنين 15 مايو: مادة العلوم – زمن الامتحان ساعتان وتربية فنية ساعتان

الثلاثاء 16مايو:هندسة ساعتان، وتربية دينية ساعة ونصف