جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2023

أُعلن، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للعربي واللغات، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ، حيث تبدأ يوم 13 مايو 2023، وتنتهي في 18 من الشهر نفسه، على مدار 6 أيام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني يستمر لمدة 6 أيام، وتبدأ في جميع الأيام الساعة 9 صباحا والذي جري اعتماده من كل من إبراهيم طلعت محمد، مدير إدارة شئون الطلية، والدكتور حازم إبراهيم الألفي، مدير عام الخدمات، وعصام عمارة، مدير عام التعليم العام، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وناصر شعبان شحاتة، وكيل الوزارة وهو كما يلي:

- السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية، ويستمر لمدة ساعتين ونصف، منها 20 دقيقة إملاء.

- الأحد 14 مايو 2023.. امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 16 مايو 2023.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الفنية ومدته ساعتان.

- الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- الخميس 18 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

ملاحظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم عددا من الملاحظات في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني، وهي:

- يطبق القرار الوزاري 213 لسنة 2011 وتعديلاته.

- طلاب المنازل والعائدون من الخارج معفيون من أداء امتحان الحاسب الآلي.

- يختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة.

- تقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة.

- يجرى امتحان مادتي المستوى الرفيع بمدارس اللغات فقط يوم الأحد الموافق 30 أبريل ولمدة ساعة ونصف للغة الأجنبية الأولى من الساعة الثامنة صباحاً، وساعة ونصف للغة الأجنبية الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة.