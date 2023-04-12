بدء العمل في إعداد التقرير الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة بالبحيرة

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء المختصين لبدء العمل في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة.

نائب محافظ البحيرة ترحب بوفد وزارة التنمية

رحبت نائب محافظ البحيرة بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، معربة عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقب الاستقبال تم عقد الاجتماع الموسع الأول لبدء العمل في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.

اختيار محافظة البحيرة لإعداد تقرير الطوعي

وأعربت نائب محافظ البحيرة عن سعادتها وخالص تقديرها لاختيار محافظة البحيرة إلى جانب محافظتي الفيوم وبورسعيد لإعداد وتجهيز التقرير التطوعي.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن اختيار المحافظة جاء وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية منها جودة البيانات الواردة باستبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا وجود رؤية واضحة لدى المحافظة حول كيفية الاستفادة من التقارير الطوعية المحلية.

وأضافت، أن إعداد التقرير الطوعي بشكل دقيق وموضوعي سيكون له أثر وانعكاس مباشر علي توفير احتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلي إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الاستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك بالتزامن مع اختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعي المحلي (VLRs) حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.