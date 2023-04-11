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كل ما تريد أن تعرفه عن شهادات الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي المصري

تبدأ من 500 جنيه.. وعائد يصل 14%

كتب:

محمد الدعدع
10:44 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

إن كنت تبحث عن شهادة ادخار بعائد متدنٍ، فإنك بذلك تبحث عن شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري – أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري – حيث تبدأ شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري من 500 جنيه ومضاعفاتها، بعكس الشهادات الادخارية الأخرى، التي تصدر بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

زيادة سعر الفائدة على شهادات الاستثمار «ب»

يوم أمس الاثنين، رفع البنك الأهلي المصري، أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة (ب) بين 1.5% و2%، لتلحق بذلك بشهادات الادخار «البلاتينية» التي طرحها البنك الأهلي المصري مطلع الشهر الجاري بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

كل ما تريد أن تعرفه عن شهادات الاستثمار الجديدة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم المعلومات المتاحة عن شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري، بعد زيادة سعر الفائدة.

1 – شهادة الاستثمار (ب) لمدة سنة واحدة:

رفع البنك الأهلي المصري، سعر الفائدة على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الثابت أجل عام واحد، بنسبة 1.5% ليصل العائد 11% سنوياً، ويصرف شهرياً، بحد أدنى 500 جنيه للشراء ومضاعفاتها.

2 - شهادة الاستثمار (ب) لمدة سنتين:

رفع البنك الأهلي المصري، سعر الفائدة على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الثابت أجل عامين، بنسبة 1.5% ليصل العائد 11.5% سنوياً، ويصرف كل 3 شهور، بحد أدنى 500 جنيه للشراء ومضاعفاتها.

3 - شهادة الاستثمار (ب) لمدة 3 سنوات:

رفع البنك الأهلي المصري، سعر الفائدة على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات، بنسبة 2% ليصل العائد 14% سنوياً، ويصرف كل 3 شهور، بحد أدنى 500 جنيه للشراء ومضاعفاتها.

شهادات الادخار بعائد يصل 22% 

كان البنك الأهلي المصري، طرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد 19% ثابت و22% متناقص، مطلع الشهر الجاري، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.