«الصحفيين» تنعى الكاتب الصحفي هشام جاد: رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة

نعى خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وأعضاء المجلس، بخالص الحزن والأسى، الكاتب الصحفي هشام جاد نائب رئيس تحرير جريدة «الأحرار» ورئيس تحرير جريدة «الكلمة».

وفاة هشام جاد

وقال نقيب الصحفيين، في بيان: «ننعى بخالص الحزن والأسى الزميل العزيز هشام جاد، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عزاء الكاتب الصحفي هشام جاد

وغيب الموت، صباح اليوم، الكاتب الصحفي هشام جاد نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار ورئيس تحرير جريدة الكلمة، ويقام العزاء غدا، في قاعة السلام بمسجد ودار مناسبات الشرطة بصلاح سالم.