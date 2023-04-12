مصرع طفل وإصابة آخر في حادثين متفرقين بشمال سيناء

استقبل مستشفى بئر العبد النموذجي جثة طفل، توفي نتيجة حادث سير بالطريق الدولي العام غرب المدينة، حيث لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر، إثر حادثي سير منفصلين في مركزي بئر العبد ونخل بشمال سيناء، وتم نقل جثة الطفل الكتوفي إلى مستشفى بئر العبد، فيما تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى السويس للعلاج.

وصول طفل متوفي إلى مستشفى بئر العبد

وقد أكد مصدر طبي بمستشفى بئر العبد أنه تم وصول جثة طفل متوفي نتيجة دهسه بسيارة على الطريق الدولي العام بين بئر العبد والقنطرة شرق.

وكانت الجهات الأمنية والطبية بشمال سيناء، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث سير في مدينة بئر العبد، أسفر عن مصرع الطفل عمار سالم علي حسن، 10 سنوات، حيث تعرض لتهشم بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفى بئر العبد النموذجي وإخطار جهات التحقيق.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغ آخر بحادث سير

وتلقت الجهات الأمنية والطبية بلاغًا عن حادث آخر، يفيد بإصابة شخص بمنطقة صدر حيطان اتجاه السويس؛ إثر انحراف سيارة كان يستقلها

وأعلنت مصادر بهيئة الغسعاف في بيان لها أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد عبداللاه صديق، من السويس، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية باليد، وتم نقله إلى مستشفى نخل المركزي وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.