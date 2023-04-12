إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية.. وسيول محدودة في وسط سيناء

قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، غلق ميناء العريش البحري؛ لسوء الأحوال والظروف الجوية غير المستقرة، التي تسود محافظة شمال سيناء، وسيستمر الأغلاق حتى تحسن أحوال الطقس.

فتح الميناء حال تحسن الطقس

وأكدت الهيئة العامة بميناء العريش البحري، في بيان لها اليوم، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الظروف الجوية،، موضحة أن الإغلاق جاء بسبب الرياح الشديدة والأمطار التي تضرب المنطقة.

وذكر البيان، أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية، وستصل فور فتح الميناء من جديد.

عدم استقرار الطقس

وتسود مدن وقرى شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار المناخي، والتي تسببت في تساقط أمطار غزيرة على غالبية المناطق بوسط وشمال سيناء

ويقوم مجلس مدينة العريش بشفط وسحب المياه الراكدة التي سببتها الأمطار من 4 تجمعات بوسط المدينة.

وذكر بيان لمجلس مدينة العريش اليوم، أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدن وقرى شمال سيناء منذ منتصف ليلة أمس على عدة فترات تسببت في تجمع مياه راكدة في منطقة ملك المسامير، وكوبري الضاحية وطريق الموقف الجديد، وشارع المستشفى

وأضاف البيان أنه يتم رفع المياه وشفط رواكد وتجمعات وبرك المياه بالتنسيق ما بين مجلس مدينة العريش وشركة المياه والصرف الصحي

سيول محدودة بوسط سيناء

وفي السياق ذاته، أكد أهالي وسط سيناء أن سيول محدودة تكونت في مناطق وادي العمر ووداي الأزراق وطريق البرث القسيمة الرئيسي، فيما أكد مجلس مدينة الحسنة في بيان له اليوم أن السيول لم تصل لحد الخطر، وأن تكوين المياه في مناطق السيل لحتى الآن محدودا، وتم فتح طرق وجرات المياه التي تصب في منطقة سيل الوادي، حال تكاثرت المياه بتلك المناط.