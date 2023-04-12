تجديد حبس «طبيب الكركمين» 45 يوما لاتهامه في قضية جديدة

قرر قاضي المعارضات بجهات التحقيق، تجديد حبس أحمد أبو النصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في قضية غسيل أموال في القضايا 138 لسنة 2021 حصر تحقيق قيمة مضافة، و244 لسنة 2021 حصر تحقيق ضرائب عامة نيابة الشؤون الضريبية والجمركية.

اتهامات يتمثل في الغش التجاري

وكان أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، حُكم خلال العام الماضي بعدة اتهامات يتمثل في الغش التجاري وانتحال صفة طبيب، وإعلانات بدون ترخيص، التي على إثرها حكم عليه بالسجن لمدة عامين بجلسة 29 مارس 2022، وعدل الحكم في جلسة الاستئناف بتاريخ 21 يونيو 2022 بأن يكون الحكم سنة و50 ألف جنيه غرامة، وانتهت فترة حبسه بتاريخ 21 فبراير 2023.

رفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر

وفي وقت سابق قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًّا بطبيب الكركمين على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام واحد، بعد أن كان عامين مع الشغل وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم من بينها انتحال صفة طبيب بشري على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلًا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.